St. Coronas Waldkunstpark wurde eröffnet

Mit schwebenden bunten Ästen, die in Dialog mit dem Wald treten, beginnt er. Und mit schwebenden Halbkugeln mit Moos und Gras endet er: St. Coronas erster Waldkunstpark, der am Samstag der Vorwoche offiziell eröffnet wurde. Kuratiert von der Darmstädterin Ute Ritschel, seit 2009 Leiterin des Internationalen Waldkunst Zentrums, werden in dem Stück Natur an der L137 Werke von sechs Künstlerinnen und Künstlern gezeigt.

Organisiert hat die Schau, deren Werke dauerhaft stehen bleiben sollen (die verwendeten Materialien halten zwischen zwei und zehn Jahren), TU-Professor Dietmar Wiegand, der als Geschäftsführer der Movatoo GmbH das Areal des früheren Hotels Waldhof in St. Corona weiterentwickelt.

„Waldkunst muss man erleben, Waldkunst erschließt sich am besten bei einem Besuch der Installationen vor Ort“, so Wiegand. Ute Ritschel feiert mit dem Park in St. Corona übrigens 20 Jahre Engagement für die Waldkunst. Tätig war sie bisher nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA oder China.

