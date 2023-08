Badeteich Gloggnitz: Frust über niedrige Temperatur

Die Freude so mancher Besucherinnen und Besucher des Gloggnitzer Naturbades war in den letzten Tagen getrübt. „Seit Wochen gibt es beim Teich – trotz geringer Temperaturen und Regen – mit dem Wasser Probleme“, wissen Badefreunde gegenüber der NÖN zu berichten.

Konkret ist davon die Rede, dass man die Algenbelastung, trotz permanenter Wasserzugabe und damit niedrigen Wassertemperaturen um die 16 Grad, nicht in den Griff bekomme. „Das war früher trotz längerer Hitzeperioden weit besser. Jetzt ist das Wasser zwar ziemlich rein, aber bei 14 Grad geht kein Mensch in den Teich“, so der Vorwurf verärgerter Gäste.

Dass es Probleme gab, bestätigt auch Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste). „Die Wasserqualität ist in Ordnung und wird regelmäßig von einem Fachinstitut überprüft“, hält Gölles fest. Eine Auflage der Behörde sei aber auch, dass die Sichttiefe eingehalten werden muss. „Das ist aber nicht immer möglich, da das Wasser des Regenerationsteiches zu stark mit natürlichen Organismen angereichert ist. Daher ist es notwendig, Frischwasser zuzuführen“, erklärt Gölles.

Angedacht ist, dass vor Beginn der nächsten Badesaison der Regenerationsteich komplett entleert und neu befüllt wird. Damit einher geht auch wieder die notwendige Bepflanzung. Durch diese Art der Reinigung kann auf Chemikalien verzichtet werden. „Der Badeteich wird nur durch das Wasser des Regenerationsteiches belebt“, so Gölles.