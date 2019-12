NEOS-Spitzenkandidat Paugger trat noch vor Wahl zurück .

Mit einem ,,Pauggerschlag" endete die geplante Kandidatur der NEOS in Neunkirchen noch vor der Gemeinderatswahl am 26. Jänner: Der designierte Spitzenkandidat Christoph Paugger zog am Dienstag seine Kandidatur überraschend zurück.