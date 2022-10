HAK Neunkirchen bat zur Podiumsdiskussion

Ausbildung und Praxis bestmöglich vernetzen – mit diesem erklärten Ziel lud die Handelsakademie Neunkirchen in der Vorwoche zum „Netzwerk:forum“ ein; eine Veranstaltung, die an allen kaufmännischen Schulen im Land zum direkten Austausch mit der Wirtschaft dienen soll.

Die Neunkirchner Bildungsstätte – neben der HAK befinden sich hier auch Handelsschule und Aufbaulehrgang – warf heuer im Rahmen einer Podiumsdiskussion die Frage auf, wie ein guter Einstieg ins Berufsleben trotz Krisenzeiten gelingen kann. Dafür hatten im Vortragssaal nicht nur zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter regionaler Betriebe, sondern auch Jugendliche Platz genommen, denen im kommenden Jahr die Reifeprüfung ins Haus steht. Insgesamt 70 Maturantinnen und Maturanten sowie 110 Absolventen erwarte man 2023. „Das ist ein Rekord und eine erfreuliche Tendenz“, so Schulleiter Wolfgang Ferstl, der mit den Professoren Petra Schmid und Alexander Wallner durch den Vormittag führte.

Eine Absage auch als Chance sehen

Sechs Diskutanten aus der Wirtschaft – darunter mit Can Kaplan auch ein HAK-Absolvent aus 2021 – widmeten sich unter anderem der Frage, wie der optimale Einstieg in den Joballtag gelingen kann. Was, wenn man noch gar nicht weiß, wohin es einmal gehen soll? „Dann stelle ich mir einmal die Frage: Was will ich denn gar nicht? Was passt nicht zu meinem Lebensbild?“, so Daniel Bacher, Personalleiter bei Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr. Er gab den Jugendlichen auch mit, ein Stück weit demütig zu sein, denn: „Es wird nicht gleich der Geschäftsführerposten sein!“

Einig war man sich in der Frage, die Absage einer Firma als Chance zu verstehen. „Eine Absage tut immer weh, hat aber oft verschiedenste Hintergründe“, meinte Margot Leithner-Hofbauer, Lehrlingsbeauftragte der UniCredit Bank Austria. Und Karin Zoubek-Schleinzer, Expertin für Unternehmensgründungen bei „riz up“, warnte vor verlockenden „Start Ups“: „Die schauen oft sehr gut aus, haben aber finanziell wenig Möglichkeiten!“

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.