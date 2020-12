Seit Jahren entzweit das Thema Emissionen die Gemeinde Würflach: Sowohl aufseiten der Bürgerliste als auch aufseiten der Landwirte verhärteten sich in den letzten Monaten die Fronten – die NÖN berichtete. Die Diskussion wurde zunehmend emotionaler: Besorgte Anrainer befürchten wegen der landwirtschaftlichen Emissionen einen Werteverlust ihrer Immobilien und Landwirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht.

Die Würflacher Bäuerinnen und Bauern haben sich nun in einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen, um der Bevölkerung die Arbeit der Bauern näher zu bringen, offene Fragen zu klären und im wertschätzenden Diskurs den Konflikt wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen. „Die Arbeitsgemeinschaft ,LandWIRtschaft‘ in Würflach schlägt eine Brücke zwischen den Landwirten und der nichtbäuerlichen Gesellschaft. Diese Brücke bietet eine Plattform für den Informationsaustausch und eine Möglichkeit, den Bauern ums Eck besser kennenzulernen“, lobt Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck (ÖVP) die Initiative der Landwirte.

Johann Woltron, Ortsbauernratsobmann in Hettmannsdorf und Vizebürgermeister (ÖVP), schildert im Gespräch mit der NÖN das Dilemma: „Es kursieren so viele Klischees über die Landwirtschaft, von der Massentierhaltung, über die Umwelt oder Grundwasserverschmutzung ist alles dabei. Solange es aber keine synthetische Nahrung gibt, leben wir alle von der Landwirtschaft.“ Dieses „Bauernbashing“ resultiere aus dem mittlerweile sehr realitätsfernen Bezug der zugezogenen und auch einheimischen Bevölkerung zur Landwirtschaft, meint Michael Speringer, Ortsbauernratsobmann aus Würflach: „Die Werbung suggeriert eine Landwirtschaft, die es nicht gibt, mit Bilderbuchfotos, die der Realität nicht entsprechen.“ Es gebe zudem für viele Arbeiten, wie beispielsweise das Aufbringen der Gülle, sehr enge Zeitfenster und viele Tabellen, die kaum Spielraum bieten würden: „Die Natur hält sich oft nicht an diese Termine. Wenn da das Wetter nicht mitspielt, kommst du ganz schön ins Schleudern“, erzählt Speringer.

„Wir wollen mit unserer Initiative die Ortsbevölkerung darüber aufklären, wie Landwirtschaft heute funktioniert“, erklärt Woltron, man wolle damit Vorurteilen, die aus Unwissenheit entstehen, entgegenwirken.

Die Arbeitsgemeinschaft hatte bereits im Oktober eine Feldwanderung mit interessierten Bürgern geplant, durch den Teil-Lockdown sei das Vorhaben dann aber schwer realisierbar gewesen – man habe die Aktion in das kommende Frühjahr verschoben: „Wir werden mehrere Termine anbieten“, erläutert Woltron die Pläne der Arbeitsgemeinschaft, „wir gehen miteinander aufs Feld, jeder kann Fragen stellen, die wir dann an Ort und Stelle miteinander diskutieren und beantworten können.“ Ein weiterer Teil des Konzeptes seien Informationsblätter mit jeweils aktuellen Themen und interessanten Links, die regelmäßig an die Würflacher Haushalte verteilt werden sollen.