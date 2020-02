Es ist eine Liebeserklärung an die Berge. Die bekannte Buchautorin Eva Gruber hat ihr Buch „Semmering Rax Schneeberg“ neu aufgelegt – und zwar in rucksacktauglicher Form. „Es wurde 2015 vom Bergverlag Rother publiziert und war schnell ausverkauft. Nun bringt der Styria-Verlag das Buch ,Die schönsten Wanderungen in den Wiener Alpen‘ in überarbeiteter Form heraus – rucksacktauglich und mit vielen neuen Fotos“, so die Autorin nicht ohne Stolz.

Auf 192 Seiten präsentiert Eva Gruber genussvoll, intensiv und sinnlich die sorgfältig ausgesuchten und zu allen Jahreszeiten selbst erprobten Wanderungen, mit denen sie uns in die Zauberwelt von Rax und Schneeberg und das UNESCO-Weltkulturerbe des Semmering-Gebiets führt. Die attraktiven Touren bieten magische Wandererlebnisse: Plateaus mit großartigen Ausblicken, schroffe Felsen, romantische Schluchten und idyllische Almen.

„Mein Wunsch ist, dass das Buch das Seine zu einem bedachtsamen Umgang mit unserer Natur und einem qualitätsvollen, naturverbundenen Tourismus beiträgt“, so Gruber gegenüber der Neunkirchner NÖN.