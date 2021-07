„Aller – AUSSER – gewöhnlich“ – unter diesem Motto steht die schwimmende Fotoausstellung, die am Freitagnachmittag am Aspanger Sparkassenteich eröffnet worden ist. Zum bereits zweiten Mal werden – auf Initiative von Franz Winkler vom Dorferneuerungsverein – die Sommermonate über 20 Fotografien auf schwimmenden Plattformen am Teich gezeigt. Eingereicht wurden heuer rund 80 Fotos – 20 Werke wurden schließlich von einer Jury ausgewählt. In den Sommermonaten haben Teichbesucher auch heuer wieder die Möglichkeit, mithilfe von QR-Codes online für ihre Lieblingswerke zu voten. Die drei beliebtesten Bilder werden schließlich im Herbst einmal mehr prämiert.

Für seine Initiative erhielt Dorferneuerungs-Obfraustellvertreter Franz Winkler im Rahmen der Eröffnung viel Lob. Während Dorferneuerungs-Regionalbetreuer Walter Ströbl von „einer nachhaltigen Idee“ sprach, die „sehr erfreulich“ sei, sprach Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP) von „einer weiteren Aufwertung des Sparkassenteiches“. Sie nutzte auch die Gelegenheit, dem Dorferneuerungsverein ganz generell für seine Arbeit vor den Vorhang zu beten.

