Neuer Standort für Trafik in Pottschach

Nach langen Verhandlungen mit den ÖBB ist es nun (fast) unter Dach und Fach: das umstrittene Projekt bei der ÖBB-Haltestelle in Pottschach. Noch in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten für ein neues Gebäude direkt bei der Haltestelle beginnen. Einziehen wird dort die Trafik Klambauer, die bisher in der Franz-Samwald-Straße beheimatet war.

„Der Vorteil ist, dass das Gebäude dann im Besitz der Stadt ist. Somit können wir entscheiden, wie es genutzt wird“

SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald

Vor allem die Opposition übte am Vorhaben der Stadtregierung immer wieder Kritik. Man verstehe nicht, warum die Stadt ein Unternehmen fördere, das Suchtmittel verkauft, prangerte etwa die FPÖ immer wieder an. Seitens der SPÖ werden diese Vorwürfe strikt zurückgewiesen: „Mit der Miete wird der Kredit, den wir für den Bau des 60 Quadratmeter großen Gebäudes aufnehmen, zurückbezahlt. Der Vorteil ist, dass das Gebäude dann im Besitz der Stadt ist. Somit können wir entscheiden, wie es genutzt wird“, erklärt SPÖ-Vizebürgermeister Christian Samwald.

Einzig das Grundstück, auf dem das Gebäude später stehen wird, muss seitens der Stadt angemietet werden. „Einen entsprechenden Vertrag mit den ÖBB werden wir in unserer Gemeinderatssitzung im März beschließen. Danach wollen wir schnellstmöglich mit den Bauarbeiten beginnen“, kündigt Samwald an. Auf die Gemeinde kommen zu Beginn Kosten von rund 330.000 Euro zu.

Die Trafik soll künftig nicht nur als solche betrieben werden, man soll hier auch Fahrkarten kaufen können.

