Neues Zuhause für Rotes Kreuz in Puchberg

Eine zeitgemäße, moderne Ortsstelle – die kündigt Horst Willesberger, Bezirksstellengeschäftsführer des Roten Kreuzes, für Puchberg am Schneeberg an. Weil für die dortige Ortsstelle ein großer Rettungswagen vorgesehen ist, dieser aber schlicht nicht in die bestehende Garage passt, wird neu gebaut. „Wir sind jetzt am Ende der Ausschreibungsphase, hoffentlich kann im April mit den Arbeiten begonnen werden“, gibt Willesberger Einblicke in den Zeitplan.

Zu finden wird die Ortsstelle künftig nicht mehr in der Wiener Neustädterstraße sein, sondern in der Schneebergstraße, wo sich das Rote Kreuz schon einmal befunden hatte. „Das bestehende Gebäude wird geschleift“, so Willesberger.

Die Investitionssumme steht aktuell noch nicht fest, klar ist für den Rotkreuz-Geschäftsführer aber, dass der Standort in Puchberg nachhaltig aufgewertet werden soll. „Es wird auch die Installation einer Photovoltaikanlage vorbereitet“, kündigt Horst Willesberger an.

