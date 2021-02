Die Umbauarbeiten schreiten zügig voran, Café und Sauna warten auf ihre Eröffnung, sobald es die Corona-Situation erlaubt – die NÖN berichtete ausführlich.

Jetzt will die Gemeinde den nächsten Schritt gehen: Auf dem neu gestalteten Areal der „WellnessWelt“ soll eine moderne Volksschule mit Mehrzweckhalle errichtet werden – zumindest, wenn es nach dem Willen der ÖVP geht: „Für mich ist es der beste Standort“, betont Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN, die Infrastruktur sei vorhanden, es gebe ausreichend Parkplätze, die Lage sei verkehrsberuhigt und nicht zu vergessen: „Der Grund gehört der Gemeinde!“, begründet der Ortschef seine Präferenz. Das aktuelle Schulhaus entspreche platzmäßig und auch von der Ausstattung her nicht mehr dem Standard einer modernen Schule und müsse ohnehin saniert werden – auch die Kapazitäten des Hortes seien ausgeschöpft.

Die notwendigen Erweiterungen seien aufgrund der Grundstücksgröße auf dem derzeitigen Standort gar nicht möglich. „Je früher das neue Schulprojekt realisiert wird, desto weniger muss man in das bestehende Gebäude investieren und desto besser ist es auch im Sinn unserer Kinder“, untermauert Woltron die Pläne seiner Fraktion. Im Bewusstsein, dass die finanzielle Lage für die Gemeinden in den nächsten Jahren alles andere als rosig sein werde, wolle man zumindest einen Startschuss setzen – wann die Umsetzung abgeschlossen werden könne, sei noch nicht abzusehen. „Es ist aber noch nichts in Stein gemeißelt,“ betont der Ortschef, „wir wollen alle ins Boot holen und sind für gute Vorschläge immer aufgeschlossen!“

Bürgerliste wünscht mehr Einbindung

Vorerst soll eine Arbeitsgruppe fraktionsübergreifend gemeinsam mit einem externen Berater die Eckdaten und eine Kostenobergrenze festlegen, sowie ein Raumkonzept erarbeiten. Eine nachhaltige Lösung ist Woltron wichtig. Die Erhaltung und der Ausbau des Schulstandortes, von dem die kommenden Generationen sicher die nächsten 60 Jahre profitieren könnten, sei ihm eine Herzensangelegenheit: „Für Ideen und Vorschläge bin ich offen!“

Die Bürgerliste „Gemeinsam für Würflach“ („GfW“) sieht das Projekt hingegen differenzierter: „Wir sind nicht prinzipiell gegen einen Neubau der Volksschule, haben aber Zweifel an der sofortigen Notwendigkeit“, erläutert Obmann Roland Reiter die Sichtweise seiner Fraktion, „wir sollten zuerst begonnene Projekte abschließen!“

Er mache sich auch Gedanken, was mit dem alten Schulgebäude geschehen solle: Saniert müsse es jedenfalls werden. „Wir als Bürgerliste wünschen uns, stärker in den Entscheidungsprozess bezüglich Notwendigkeit, Finanzierung und Standortfrage eingebunden zu werden.“