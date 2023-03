Ternitz bekommt neue Spar-Filiale in der Werkstraße

Sie soll als Pilotprojekt für künftige Spar-Märkte dienen. Die Rede ist von jener Filiale, die in den nächsten Monaten in der Ternitzer Werkstraße entstehen wird. Die Arbeiten rund um den neuen Markt haben bereits begonnen, die Eröffnung ist für September 2023 geplant.

Nachhaltigkeit spielt bei dem Neubau eine große Rolle, wie Spar-Geschäftsführer Alois Huber betont: „In Zukunft wollen wir möglichst viele neue Spar-Filialen in Niederösterreich mit klimafitten Parkflächen ausstatten. Wir entwickeln die besten Lösungen, die gut für die Umwelt und funktionell für unsere Kundinnen und Kunden sind. Denn nur was praktisch ist, wird sich nachhaltig durchsetzen.“ So wird es neben einer Photovoltaik-Anlage und klimafreundlichen Kältemitteln auch „grüne“ Parkplätze mit Photovoltaik-Überdachung geben.

Geführt werden wird der Spar-Markt von Kauffrau Heike Mies, die bisher auch den Standort in der Watschingerstraße 1 betreut. Dieser wird mit der Eröffnung der Filiale in der Werkstraße geschlossen.

So soll die neue Spar-Filiale in der Werkstraße aussehen. Foto: Spar

