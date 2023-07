Richtungsstreit über die Zukunft der Neunkirchner Musikschule

Aus finanziellen Gründen: Neunkirchen hat für zweijährige Kinder zu wenige Kindergartenplätze und muss hier in die Offensive gehen. „Entschieden haben wir uns für einen neuen Kindergarten in der Rohrbacher Straße. Weil der relativ alt und nicht mehr zeitgemäß ist“, so Herbert Osterbauer. Aber auch weitere Großprojekte, unter anderen die Bahnunterführung in der Flatzer Straße, die neue Tribüne am städtischen Sportplatz, führen zur Bauverschiebung der Musikschule.

Der neue Musikschuldirektor Fritz Kircher sieht darin eine Chance, dass man die gegenwärtige Musikschule doch noch saniert. „Dieses Haus ist ein schönes Haus, hat eine großartige Fassade und man spürt, dass dieses Haus für die Bildung gebaut wurde“, schwärmt Fritz Kircher und bedenkt, dass durch die Bauverzögerung die Baukosten noch mehr steigen werden. Rückendeckung bekommt der Musikschuldirektor von einer Pädagogin die namentlich nicht genannt werden möchte. Auch sie sieht den geplanten Standort des Neubaus bei der Volksschule Mühlfeld als komplett falsch. „Das beginnt bei der Parkplatzsituation. Die Eltern warten dann die Stunde im Auto auf ihre Schützlinge. In der Innenstadt haben sie Gelegenheit in ein Cafe zu gehen oder eine Stadtrunde zu machen. Und eine Sanierung der alten Musikschule würde eine Verbauung einer großflächige Wiese verhindern.“

„Ich weiß nicht, was schön ist an dem Haus?“, kann Bürgermeister Herbert Osterbauer einer Sanierung des Bestands wenig abgewinnen und möchte stattdessen am Eyecatcher bei der Volksschule festhalten. Seiner Vorstellung nach soll es ein moderner Bau werden. Multifunktional mit Räumlichkeiten für die Stadt, Vereine, Archiv, Ausstellungen und Veranstaltungen. Die Idee, einen Neubau an alter Stelle am Albert Hirsch-Platz zu machen, wird sich nicht realisieren lassen. Das Haus steht unter Denkmalschutz und darf nicht abgerissen werden und jede Veränderung daran muss dem Bundesdenkmalamt gemeldet werden.