Nach fast zwei Jahren im Ausweichquartier in der Herrengasse übersiedelt die Volksbank mit 16. Juni wieder an ihren angestammten Platz in die Triesterstraße. „Der Um- und Neubau ist ein wahres Schmuckkästchen geworden“, schwärmen Bereichsleiterin Andrea Kovacs-Woehry und Filialleiter Robert Bürger.

Neuer Standort dient als Kompetenzzentrum

Ein großzügiges, 24 Stunden zugängiges Selbstbedienungsfoyer mit Automaten für Ein- und Auszahlung, Überweisung und Münzzählung sowie der neue Kassenbereich und sechs top ausgestattete Beratungszimmer für 14 Mitarbeiter werten den Neunkirchner Stützpunkt künftig als Kompetenzzentrum auf. Möglich gemacht wurde das durch den Neubau der Neunkirchner Siedlungsgenossenschaft, wo das Geldinstitut als Untermieter firmiert.

„Damit sind wir einer der größten Standorte der Volksbank Wien AG“, freut sich Kovacs-Woehry und ergänzt, dass alle Kompetenzen vor Ort komprimiert und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten wären. „Wir decken von der Versicherung über Kredite bis hin zu Spezialthemen das gesamte Portfolio ab“, so Bürger. Den Kunden stehen künftig auch sechs kostenlose Parkplätze im Innenhof für ihre Bankgeschäfte zur Verfügung. Wegen der Covid-Beschränkung wird die Eröffnungsfeier vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben.