Die FPÖ ist mit einer ähnlichen Gutscheinaktion für Bevölkerung und Wirtschaft mit einem Dringlichkeitsantrag in der Gemeinderatssitzung noch abgeblitzt, doch jetzt geht die Gemeinde den „Wiener Neustädter Weg“: Sie stützt Einkaufsgutscheine im Wert von zehn Euro jeweils mit zwei Euro. Das heißt, für einen Zehn-Euro-Gutschein müssen nur acht Euro bezahlt werden, Details siehe Infobox nebenan.

„Wir hoffen so, den Neunkirchner Unternehmern ein wenig beim Weihnachtsumsatz helfen zu können“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer die Hintergründe. Und ÖVP-Wirtschaftsstadtrat Peter Teix ergänzt: „Statt traditionelle Weihnachtsfeiern bietet die Bundesregierung den Betrieben die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern Gutscheine im Wert von 365 Euro steuerfrei zu schenken. Wir wollen daher mit dieser Aktion auch jene Firmen motivieren, die sich bei ihren Mitarbeitern noch bedanken wollen, denn auch hier gilt: Zahle acht Euro und erhalte zehn Euro.“ Die Stadt erwartet sich dadurch eine zusätzliche Frequenz, die genau jetzt benötigt wird. „Der Lockdown sorgt bei vielen für Sorgenfalten und wir wollen damit zumindest zum Einkaufen in unserer schönen Stadt animieren“, so Teix weiter.

Die Aktion wird auch grundsätzlich von der Opposition begrüßt. Kritik gibt es aber an der Vorgangsweise: „Wir haben davon erst auf Facebook erfahren, nachdem unser Dringlichkeitsantrag, der einen ähnlichen Inhalt hatte, ja sogar vor der Diskussion niedergestimmt wurde“, ärgert sich FPÖ-Gemeinderat Helmut Fiedler. Und auch SPÖ-Klubobmann Günther Kautz hätte gerne im Vorfeld mehr Infos gehabt: „Grundsätzlich ist aber alles, was der Wirtschaft hilft, zu befürworten!“