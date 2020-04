Die Zeichen bei Karl Pichelbauer stehen auf Veränderung: Der Dompropst von Wiener Neustadt wird im Spätsommer in Pension gehen. Dann bleibt für den gebürtigen Kirchschlager Zeit für neue Aufgaben: Er wird als Seelsorger im Frauengefängnis Schwarzau tätig sein. „Ich war das schon früher in Korneuburg, deswegen ist es kein Neuland für mich.“ Der einzige Unterschied sei, dass er damals in einem Untersuchungshaft-Gefängnis tätig war, „in Schwarzau werde ich es mit den schwereren Fällen zu tun haben“, meint er.

Franz Baldauf Karl Pichelbauer, derzeit nochDompropst.

Aus seiner Erfahrung weiß er: „Auch im Gefängnis werden Menschen gebraucht, die einem zuhören und mit denen man über alles reden kann. Es geht um Sorgen und Ängste – darüber reden tut den Insassen sicher gut“, sagt der Geistliche.

Ab dem 1. September wird er einmal pro Woche vor Ort sein, „wenn es gewünscht wird, werde ich auch eine Messe abhalten“, erklärt der 72-Jährige.