Seit 2015 ist Melanie Schneider für die ÖVP-nahe Liste ProPayerbach Mitglied des Gemeinderates. Am 14. Mai soll die junge Payerbacherin zur neuen Landesgeschäftsführerin der Jungen Volkspartei (JVP) Niederösterreich gewählt werden.

Bereits seit einigen Jahren ist Schneider Teil der Jungen Volkspartei. „Ich bin der JVP schon ziemlich früh beigetreten, weil wir zu der Zeit gerade keine JVP in Payerbach hatten. Damals fand ich die Seminare, die die JVP veranstaltet hat, wahnsinnig interessant. Die Leute, die ich durch die Partei kennenlernen durfte, wurden sehr schnell zu guten Freunden“, so die 26-Jährige.

Vor fünf Jahren hat sie dann selbst den Schritt in die aktive Politik gewagt und wurde für die ÖVP-Liste ProPayerbach in den Gemeinderat gewählt. „Ich konnte so selbst aktiv werden und mich auch als Jugendgemeinderätin engagieren“, so Schneider.

Am 14. Mai folgt dann ein weiterer Schritt in ihrer politischen Karriere. Denn da soll sie offiziell zur neuen JVP-Landesgeschäftsführerin ernannt werden. „Die Übergabe erfolgt am Donnerstag, natürlich online, weil der Landesvorstand mehr als zehn Leute umfasst und wir uns klarerweise an die Regeln halten“, so Schneider. Ihre Aufgabe als ProPayerbach-Mandatarin in ihrer Heimatgemeinde wird sie auch weiterhin ausüben.