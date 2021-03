Back to the roots – zurück zu den Wurzeln. Nach über 40 Jahren ist Karl Ossberger (67) wieder zurück in seine Geburtsstadt Neunkirchen gezogen. Karl Ossberger ist auch bekannt unter seinem Künstlernamen „Egon Erger“. Nach der letzten CD-Produktion „Father, Father“ finalisierte der Musiker und Liedermacher die Idee, eine CD über Neunkirchen zu produzieren.

„Die Idee hat sich bei mir in den letzten Jahren immer mehr verdichtet, da ich mehr begonnen habe, autobiographisch zu schreiben. Das ist sicher dem Alter geschuldet, man schaut immer mehr zurück“ so der Musiker. Auslöser war seine Mutter, die in ein Heim musste und später verstarb. Dabei setzte er sich immer mehr mit Neunkirchen auseinander. Die CD „Neunkirchen Erinnerungen“, mit einem Coverbild vom früheren Mühlrad im Stadtpark, beinhaltet sechs Lieder, musikalisch unterstützt von Carl Kaye an der Pedal-Steel-Gitarre. In nur drei Tagen ist eine sehr persönliche CD entstanden. „Ich habe nicht über die Liedentstehung nachgedacht, sondern sie sind aus mir herausgekommen. Das war keine Anstrengung, das musste aus mir heraus. Die Lieder handeln aus der Zeit von 1954 bis 1976 – meine ersten 22 Lebensjahre“, so Egon Erger.

Das erste Lied „Magic Moments“ handelt von unvergessenen Momenten von und mit Freunden und Liebeserlebnissen. Ein sehr persönlicher Song ist „Madersperger Lane“, worin er seine Erinnerungen an sein Elternhaus vertieft. Ergers Lieblingslied ist „Black River“, das von der Schwarza handelt. Die dunkle Seite von Neunkirchen besingt Egon Erger in dem Lied „Game Over“. Es habe eine Zeit in Neunkirchen mit Drogen- und Kriminalitätsproblemen sowie Wirtschaftsdepression gegeben: „Das war auch ein Grund, warum ich aus Neunkirchen weg bin. Zu viele Arbeitslose und Drogentote, davon waren auch viele Schulkollegen betroffen“, erinnert er sich. Ein Lied stammt nicht von Egon Erger –

„Old Paint“: „Das war unsere Hymne.“

Die Lieder habe er bewusst auf Englisch gesungen. Seine Zielgruppe besteht zu 90 Prozent aus englischsprachigen Hörern, besonders in Amerika und England. „Ich habe auch schon Feedback von den ersten Käufern bekommen, dass die CD traurig sei. Was ich überhaupt nicht finde. Es ist ein Hauch Melancholie drinnen, aber von Trauer kann keine Rede sein. Es sind einfach schöne Erinnerungen“, meint er.

Erhältlich ist die CD „Neunkirchen Erinnerungen“ in der Buchhandlung Reithmeyer, im Naturladen Harmony und via E-Mail:

