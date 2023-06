Na Prost, Seemanns-Gin gibt's jetzt von der Hohen Wand

Während der „Maritim“die Segelleidenschaft des „Fruchtwelt“-Chefs mit mediterranen Kräuternoten in den Mittelpunkt stellt, ist das „Imperial“-Duo eine Ausnahme: „Fassgelagerte Gins sind eine Seltenheit“, so Sederl, der zwei Fässer für seine Rarität nutzte: ein ehemaliges Rum-Fass und eines, in dem zuvor Portwein gereift wurde. „Ursprünglich hätte eine Cuvée daraus entstehen sollen“, so der Zweiersdorfer. Doch die 44 prozentigen kräftigen „Einzelteile“ waren so überzeugend, dass es nun beide gibt. „Klar noch als Gin erkennbar und doch eigenständig – einmal Beeren-fruchtig, dann eher mit Leder- und Karamell-Note“, beschrieb der Spirituosen-Guru des Steinfelds Roland Graf die beiden „Imperials“.

Das Interesse der regionalen Gastronomie war jedenfalls schon zur Premiere hoch: Thomas Jautschnig („Landgasthof Jautschnig“), Harald Mohr („Spanferkel-Wirt Mohr“) und Thomas Pauschenwein (Schloss Hernstein) schauten ebenso wie „Schneeberghof“-Direktor Andreas Zenz vorbei. Sie kosteten mit „Spar“-Chef Hans Steinberger und Blumen-Meister Erwin Veith einen „ungewöhnlichen regionalen Digestiv“ (© R. Graf). Doch auch bei Gin gibt es Wermutstropfen: Von den fassgereiften „Imperials“ sind jeweils nur 300 Stück verfügbar.