Neue Entkeimungsanlage in Betrieb, Chlorierung aufgehoben

Ein halbes Jahr lang musste das Trinkwasser in Aspangberg-St. Peter chloriert werden – nicht ganz ohne Unmut in der Bevölkerung, NÖN und NÖN.at hatten berichtet. Ein Umstand, der seit gestern, Dienstag, aber der Vergangenheit angehört: In den Hirschgrabenquellen in Mariensee, die das gesamte Gemeindegebiet versorgen, konnte eine UV-Wasserentkeimungsanlage in Betrieb genommen werden. Damit wird das Wasser desinfiziert und entkeimt, eine Chlorierung ist nicht mehr nötig.

„Parallel laufen aber die Verhandlungen bezüglich dem Erschließen neuer Quellen sowie die Sanierung der bestehenden Quellen“, so Bürgermeister Bernhard Brunner (ÖVP) gegenüber NÖN.at. Die Gesamtkosten für die PV-Anlage belaufen sich auf 27.000 Euro. „Diese ist funküberwacht – sobald das Wasser zu trüb ist, wird automatisch abgeschalten und es wird eine Meldung an die Gemeinde geschickt“, erklärt Brunner.