Feistritzerin Sarah List: Vom Ski-Ass zur Unternehmerin

Höhen und Tiefen durchleben, sich selbst immer wieder hinterfragen, nach Rückschlägen aufstehen und erneut durchstarten. Sarah List hat schon mehrfach am eigenen Leib erfahren, wie es ist, vor Riesenherausforderungen zu stehen. Seit dem zweiten Lebensjahr permanent auf Skiern, durchlebte die Feistritzerin eine Profi-Karriere mit vielen Erfolgen, aber auch gesundheitlichen Rückschlägen. Nach dem vierten Kreuzbandriss war endgültig Schluss: List musste ihre aktive Karriere beenden.

Nach einem Aufenthalt in Amerika folgte eine dreijährige Tätigkeit als Gruppentrainerin an der Ski-Handelsakademie in Waidhofen an der Ybbs. „Eine tolle Zeit, weil du von den Kindern so viel zurückbekommst. Ich habe mich dabei immer bemüht, die Athleten bestmöglich auf ihrem Weg zu unterstützen“, schwärmt die 25-Jährige. Doch auch diese Zeit endete – nicht zuletzt aufgrund des fünften Kreuzbandrisses. „Ich habe immer gewusst, dass das Skifahren ein Ablaufdatum hat und dass ich in dem Beruf nicht alt werde.“ Einzusehen, dass „der Körper Nein sagt“, wie List meint, sei nicht leicht gewesen: „Ich war immer mit Leib und Seele dabei, das war stets ein Teil meines Lebens. Loszulassen ist da gar nicht so einfach.“

Das Leben hat Höhen und Tiefen. Ich war aber nie der Typ zum Aufgeben. Sarah List, ehemaliger Skiprofi

Schließlich hat es die Feistritzerin aber doch geschafft – und bietet heute persönliche Coachings, Cranio-Sacrale-Therapien sowie Beratungen im Bereich der Numerologie an. Dinge, die ihr selbst in schwierigen Zeiten geholfen hätten, wie sie sagt: „Besonders die Cranio-Sacrale-Therapie hat mental und körperlich einiges bewegt.“ Während sie die Therapien bei sich zu Hause anbietet, erfolgen Coachings nach Wunsch auch online. Diese seien stets sehr individuell: „Ich versuche, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen bei Herausforderungen zu helfen – ob es jetzt um den neuen Job geht oder auch um Leistungssport.“

Sarah List: "Ich versuche, mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen bei Herausforderungen zu helfen!" Foto: Günter Valda

Gegen die „Schulmedizin“ zu arbeiten ist keineswegs ihr Ziel, betont die frühere Skifahrerin – das Gegenteil sei der Fall: „Ich musste selbst oft operieren gehen. Ich komme vielmehr ins Spiel, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll.“ Ihr sei „ein Miteinander mit Ärzten und Therapeuten wichtig“, sagt List: „Jedem helfen andere Dinge. Und eines ist auch klar: Wunderheilerin bin ich keine!“

Mit Jänner kommt zu Sarah Lists Portfolio übrigens noch eine weitere Komponente dazu: Dann will sie nämlich auch Yoga-Stunden geben. Einen Kurs dafür hat sie bereits absolviert, aufgefrischt soll das Wissen in den kommenden Monaten bei einem Aufenthalt in Bali werden, wo List ein „Teacher Training“ besucht.

Insgesamt gehe es ihr heute „sehr, sehr gut“, sagt die frischgebackene Unternehmerin: „Das Leben hat Höhen und Tiefen, aber ich war nie der Typ zum Aufgeben. Das liegt einfach nicht in meiner Natur!“

Mehr Informationen: www.sarah-list.at