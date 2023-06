Der Puzzle-Fotograf hat wieder zugeschlagen

Filler war sofort fasziniert von der Schönheit dieses Ortes und wusste, dass er daraus ein atemberaubendes Puzzle kreieren musste. Doch das Jahr 2022 begann für ihn nicht gut: Der Seebensteiner hatte mit einem großen gesundheitlichen Problem zu kämpfen und war vier Monate lang sehr krank. Doch trotz dieser schwierigen Zeit ließ er sich nicht unterkriegen. Seine Freunde sowie seine Arbeitskollegen standen ihm zur Seite und unterstützten ihn dabei, wieder auf die Beine zu kommen. Sie alle teilen seine Leidenschaft für die Fotografie und glauben an seine Vision.

Nach seiner Genesung kehrte Walter mit voller Energie zurück ans Werk und widmete sich der Entwicklung des „Petersberg-Puzzles“. Doch vorher brachte er noch das „Schneebergpuzzle“ heraus. Schnell wurde es zum Verkaufsschlager und viele Menschen verbrachten Stunden damit, jedes einzelne Teil an seinen Platz zu setzen. Dabei vergaßen sie für einen Moment den Stress des Alltags und tauchten ab in eine Welt voller Schönheit und Harmonie.

Danach machte er im Sommer des Vorjahres das Petersberg Bild. Mit viel Liebe zum Detail entstand so ein beeindruckendes Kunstwerk, das sowohl Anfänger als auch erfahrene Puzzle-Fans begeistern wird. „Die Farben des Bildes sind so lebendig und intensiv, dass man das Gefühl hat, direkt in die Landschaft eintauchen zu können. Jedes Detail ist perfekt ausgearbeitet und fügt sich nahtlos in das Gesamtbild ein“, so Filler.

Erhältlich ist dieses Gesamtkunstwerk (Puzzle) in Ternitz: Airmoving - Spiel und Modellbau Bogensport Blasrohre - Hans Czettel-Platz 2 102 103, 2630 Ternitz und in Neunkirchen beim Eurospar Steinberger (in beiden Geschäften).