Eigenheim wird im Bezirk Neunkirchen zum unerfüllbaren Traum

Dass es mit den neuen Kreditregeln vor allem für Jungfamilien künftig deutlich schwerer wird, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, davon ist die Wohnbau-Finanz-Expertin Claudia Pichler von „Infina“ in Neunkirchen überzeugt: „Viele haben nicht so viel Eigenkapital oder Spareinlagen. Ich schätze, dass bei uns künftig bis zu 70 Prozent die geforderten 20 Prozent an Eigenmittel nicht verfügbar haben.“ Das mache sich auch schon in der Praxis bemerkbar: Wir hatten bereits Fälle, wo deswegen kein Abschluss zustande kam“, plaudert Pichler aus der Schule. Sie arbeitet mit 107 Geldinstituten zusammen und glaubt, dass in Zukunft deutsche Banken deswegen als Schlupfloch herhalten werden.

Konsequenzen für die Immo-Branche? „Die Beratungen müssen bereits früher beginnen und sich noch intensiver mit den Themen beschäftigen. Häuser könnten ein wenig billiger werden und Wohnbaugenossenschaften stärker profitieren!“

„Wenn man das Objekt erst viel später ins Eigentum erwirbt, kann man natürlich auch die Konditionen besser erfüllen.“

Das sieht auch Martin Weber, Vorstandsobmann der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN), so: „Diese Prognose kann ich nur bestätigen. Da wir ja andere Konditionen beziehungsweise Zeitpunkte, wann die Objekte ins Eigentum übergehen, anbieten.“

Martin Weber: „Kann Prognosen nur bestätigen!“ Foto: SGN

Das Modell der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft sei geradezu ideal für solche Fälle: „Wenn man das Objekt erst viel später ins Eigentum erwirbt, kann man natürlich auch die Konditionen besser erfüllen.“ Deswegen werde sich die SGN aber nicht in eine Bauoffensive stürzen: „Bei den derzeitigen Preissteigerungen wäre das ja auch gar nicht möglich!“

Zu teuer: Politik soll regulierend eingreifen

Mit Argusaugen beobachtet etwa der Ternitzer SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak das aktuelle Geschehen. Die Stadt selbst verfüge zwar momentan nicht über Baugründe, was sich bei den Grundstückspreisen aber mittlerweile abspiele, sei „jenseits von Gut und Böse“: „Der Traum vom Eigenheim ist für junge Leute in weite Ferne gerückt. Das ist äußerst bedauerlich. Die Politik ist hier gefordert, zu reagieren.“

Weniger dramatisch sieht die Situation sein Neunkirchner Amtskollege Herbert Osterbauer, ÖVP. Die Stadt bereite gerade Parzellierungen bei der Waldrandgasse vor. Neun bis zehn Grundstücke sollen dort schon bald zum Kauf angeboten werden: „Es gibt schon jetzt sehr, sehr viele Interessenten“, sagt er.

