Die Zeiten, in denen Anrainer nachts durch den stockdunklen Park gehen mussten, gehören der Vergangenheit an: Die neue Beleuchtung im Stadtpark der Bezirkshauptstadt sind ab sofort im Einsatz, wie Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) bekanntgibt: Gerade bei Festen und Veranstaltungen in der Innenstadt sei der Weg durch den Park der kürzeste und schönste für viele Neunkirchner, begründet er die Installation der neuen Beleuchtung. Konkret betrifft die Maßnahme den Weg zwischen Mühle und Triester Straße. Anfang dieser Woche wurde der letzte Lichtpunkt gesetzt.