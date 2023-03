Neue Leidenschaft Ein Neunkirchner EDV-Pionier als Käsemacher

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Walter Berl ist stolz auf seine neueste Kreation. Foto: Berl

S eit 1992 beschäftigt sich Walter Berl in der Bezirkshauptstadt mit EDV-Angelegenheiten: In den letzten Jahren hat der Feinschmecker und Genießer aber auch einen Weinhandel (www.waltersfeineweine.at) eröffnet und sich in jüngster Zeit der Produktion von Käse gewidmet. Jetzt ist sein „zweites Kind“ auf dem Markt.