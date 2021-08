In Kekenberg an der Della läuft’s: Das Leben in der kleinen österreichischen Gemeinde ist – trotz unterschiedlichster Charaktere – recht harmonisch. Bis im Ort das Licht ausgeht. Ein europaweiter Blackout stellt die Dorfbewohner auf die Probe.

Martina Ebm, bekannt aus „Dennstein & Schwarz", „Vorstadtweiber" oder „Bad Fucking", mit Philipp Grabner (NÖN).

Von genau diesem Szenario erzählt die neue ORF-Event-Serie „Alles finster“, die aktuell in Thernberg (Marktgemeinde Scheiblingkirchen) gedreht wird – seit gut einem Monat wird in der Ortschaft an sechs 45-minütigen Folgen gearbeitet.

Der ORF kooperiert dazu mit dem Bayerischen Rundfunk, Regie führt Michi Riebl nach Drehbüchern von Selina Gina Kolland.

Hochkarätig besetztes Ensemble

Neben Ex-„Buhlschaft“ Miriam Fussenegger oder „Vorstadtweib“ Martina Ebm befinden sich in dem hochkarätig besetzten Ensemble auch Schauspieler mit Niederösterreich-Bezug. Holger Schober, Künstlerischer Leiter des Tagträumer*innen Theaterfestivals in Horn, ist ebenso dabei wie die in Gießhübl aufgewachsene Hilde Dalik.

„Eine solche Krise ist nicht nach ein paar Tagen zu Ende", sagt Hilde Dalik im Gespräch mit NÖN-Redakteur Philipp Grabner.

„Eine solche Krise ist nicht nach ein paar Tagen zu Ende. Sie holt das Beste, aber auch das Schlechteste aus den Menschen heraus“, meint Dalik bei einem Set-Rundgang zu NÖN.at.

Ähnlich sieht das Martina Ebm: „Es ist ein aktuelles Thema und die Frage lautet gar nicht, ob das passiert, sondern eigentlich nur, wann es passiert. Das wird – auf humorvolle Art und Weise – thematisiert.“

Während Martina Ebm in die Rolle der Dorfbewohnerin Agnes schlüpft, mimt Hilde Dalik die resolute Wirtin Elisabeth. „Bei der Wirtin trifft sich das ganze Dorf. Der Bürgermeister wird von mir belächelt und mit der Kirche hab‘ ich auch nicht viel zu tun“, beschreibt sie ihre Rolle.

Drehbuchautorin Selina Gina Kolland im Gespräch mit NÖN-Mitarbeiterin Tanja Barta.

Lob gibt es von ihr für die Zusammenarbeit mit den Bewohnern: „Die Menschen sind sehr offen, herzlich und auch neugierig!“

Regisseur: Thernberger „sind entzückend!“

Für Michi Riebl, der als Regisseur der Produktion fungiert, ist Thernberg der ideale Schauplatz der Serie. „Ich saß mit dem Drehbuch bei mir zu Hause und habe mir ein Dorf aufgezeichnet. Die Zeichnung hängt jetzt bei mir im Büro an der Wand und Thernberg schaut eigentlich genau so aus, ich schwöre es“, sagt Riebl im NÖN.at-Interview.

„Die Leute hier sind entzückend", lobt Regisseur Michi Riebl die Thernberger im Gespräch mit Tanja Barta (NÖN).

Den Thernbergern streut auch er verbal Rosen: „Die Leute hier sind entzückend. Sie lassen sich in der Nacht die Räume abdunkeln, sie sind freundlich mit uns. Das heißt ja auch etwas, wenn du am Land in ein Haus kommst und du belagerst das dann für drei Tage!“

Zu sehen soll „Alles finster“ in der zweiten Jahreshälfte 2022 sein – das Warten soll sich jedoch lohnen, ist ORF 2-Channelmanager Alexander Hofer überzeugt: Es seien „beste Voraussetzungen für einen Publikumserfolg“ geschaffen worden.