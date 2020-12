Seit Jahren arbeitet Alice Maria Synek-Strassnitzky als Psychotherapeutin in freier Praxis in Wien. Weil sie abseits der Bundeshauptstadt aber auch in Puchberg lebt, eröffnete sie in der Vorwoche in der Schneebergstraße 18 eine Praxis, in der sie systemische Einzel-, Paar- und Familientherapie anbietet. „Aufgrund von Recherchen fiel mir auf, dass sich die psychotherapeutische Versorgung im südlichen Niederösterreich vor allem in den Städten abspielt, außerhalb davon ist sie sicherlich noch zu dünn in ihrem Angebot“, begründet Synek-Strassnitzky ihre Entscheidung.

Helfen will die Psychotherapeutin in den unterschiedlichsten Lebenslagen: Dazu würden neben den klassischen psychischen Krankheitsbildern wie Depressionen oder Phobien auch Lebenskrisen der unterschiedlichsten Art zählen, nicht zuletzt ausgelöst durch die Coronavirus-Pandemie. Die Psychotherapeutin ist überzeugt: „Wenn man aus einer schlimmen Situation nicht mehr alleine herausfindet, dann kann professionelle Unterstützung vieles ändern.“

Termine werden nach Voranmeldung vergeben.