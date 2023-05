Puchberger „kunstraum“ öffnet wieder seine Pforten

Was über mehrere Jahrzehnte ein Geschäftslokal unterschiedlicher Ausprägung war, ist heute ein Ort für Kunst und Kultur: der „kunstraum konrad“, gegründet von Stefan Schuster, der in Puchberg und Berlin lebt und seit über 25 Jahren in der Branche tätig ist. Er machte in der Corona-Zeit aus den leer stehenden Räumlichkeiten einen Ausstellungsraum.

Die heurige, dritte Saison startet am 10. Juni mit der Ausstellung „Golden Hour Hand-shakes“ mit Arbeiten von Anna Hostek, Conte Potuto, Demian Kern, Fabian Terler, Jessica Comis, Lisa Jäger und Titania Seidl (kuratiert von Hanna Besenhard und Nanna Kaiser). „Es handelt sich hier um junge, aufstrebende Positionen von in Wien lebenden Künstlern. Die Ausstellung und die Arbeiten entstehen in engem Austausch vor Ort“, verrät Galerist Stefan Schuster.

Im Juli findet erstmals ein Sommerkino im „kunstraum“ statt. Noch ist man in der Planung, aber der Eröffnungsfilm steht mit „I love America and America loves me“ von Joseph Beuys bereits fest. Am 12. August folgt eine Ausstellung von Leda Bourgogne und Carina Brandes. Ab 16. September gastiert Peter Kogler mit einer eigens für den Raum konzipierten Ausstellung in Puchberg.

Und zum Jahresende präsentiert der „kunstraum“ eine Ausstellung der in Berlin lebenden, norwegischen Künstlerin Hanne Lippard, die mit Klanginstallationen eigenständige Kompositionen erschafft.

