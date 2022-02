Neue Skimovie-Strecke in der Erlebnisarena St. Corona

Gleich mit mehreren Attraktionen wartet die Erlebnisarena St. Corona – pünktlich zu den soeben angelaufenen Semesterferien – für ihre Gäste auf. Seit Kurzem ist eine Skimovie-Strecke in Betrieb. Die jungen Skifahrerinnen und Skifahrer können sich auf ihrer Fahrt durch „Sumsis Zeitmessstrecke“ filmen lassen und danach ihren Film downloaden und herzeigen.

Weil das Interesse an Skitourengehen die letzten Jahre enorm nach oben geschossen ist, bietet die Wintersportschule ab sofort dienstags und mittwochs Skitourenkurse für Anfänger an. Kennenlernen des Materials, der richtigen Skitechnik und die Basics der Lawinenkunde werden dabei von staatlich geprüften Skilehrern übermittelt. „Das Skigebiet möchte somit seinen Beitrag zu einem sicheren Skivergnügen leisten und ratet Skitouren-Beginnern zu einem Skitouren-Abend unter professioneller Anleitung. Für alle Wiedereinsteiger schlagen wir eine Privatstunde für die richtige Skitechnik vor“, heißt es in einer Aussendung der Erlebnisarena.

Die Pisten seien jedenfalls in „hervorragendem Zustand“, heißt es von Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Ganzjahres-Freizeitanlage. Weiterhin wird zum Online-Ticketkauf sowie zur Online-Reservierung des Verleihmaterials geraten, um Gedränge und längere Wartezeiten zu vermeiden.

Weiterführende Informationen: www.erlebnisarena.at

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden