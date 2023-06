Staffelübergabe in Neunkirchens Bezirks-SPÖ: Reiter löst Wunderl ab

Für Wunderl, der dieser Tage sein 20-jähriges Jubiläum als Bezirksparteigeschäftsführer feierte, schließt sich somit ein Kreis: „Die erste Halbzeit habe ich in der Privatwirtschaft verbracht, die zweite bei der SPÖ und nun kommt für mich die Nachspielzeit: Sprich ich bleibe der Partei zwar beruflich erhalten, kann aber etwas leiser treten“, so Wunderl, der nun Projekte für Landesparteichef Sven Hergovich begleiten und ausarbeiten wird. Denn der Arzt, so Wunderl, habe ihm gesagt, dass er mit dem bisherigen Stress und und seinem Lebensstil ein Problem haben werde, 70 Jahre alt zu werden. „Die Arbeit als Bezirksparteigeschäftsführer war immer ein bisserl ein Fegefeuer. Denn Urlaub hatte ich in Wahrheit nie, weil da auch das Telefon geläutet hat und ich Mails bearbeitet habe“, erinnert er sich. Der neue Job an der Seite Hergovichs sei doch anders: „Er ist zielgerichteter, ich muss mich nicht mehr um alles kümmern, das bei mir landet.“

Auf die letzten zwanzig Jahre blickt er mit gemischten Gefühlen zurück: „Es war meistens eine Achterbahnfahrt. Wir haben gewonnen und verloren“, spricht er die letzten 18 große Wahlen an, der er mit seinem Team zu schlagen hatte. Mit Peter Marizzi („er wurde einst zum schönsten Abgeordneten des Parlaments gewählt“), dem verstorbenen Herbert Kautz, Hans Hechtl, Sylvia Kögler, Rupert Dworak, Andrea Kahofer und Christian Samwald habe er mit sieben Abgeordneten zusammengearbeitet und drei SPÖ-Bundeskanzler miterlebt.

Carina Perner-Reiter wurde einstimmig vom Bezirksparteiausschuss als Wunderls Nachfolger gewählt. Sie freut sich schon auf die neue Aufgabe sowie Herausforderung und gibt die Linie klar vor: „Der Zusammenhalt und die Kommunikation sind das Wichtigste. Nur so können wir unsere Arbeit umsetzen!“ Dass sie bereits lange in der Bezirkspartei mitarbeite und auch die Arbeit als Gemeinderätin kennen, sei natürlich für sie von Vorteil.

Verbale Rosen streut ihr und Wunderl SPÖ-Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter Christian Samwald: „Ich bedanke mich bei Rene für die Top-Arbeit, die er geleistet hat, aber auch für die jahrelange persönliche Freundschaft.“ Wunderls Nachfolgerin attestiert er große Leidenschaft und Wissen für den Beruf. Politisch werde man sich nun mit allem Einsatz für eine „Strompreisbremse“ einsetzen. „Dafür haben wir schon vor einem Jahr getrommelt und wurden nicht ernst genommen. Jetzt, wo Nehammer aktiv wird, ist sie plötzlich auch im Land wieder Thema“, so Samwald, der die Vorgehensweise als „scheinheilig“ bezeichnet.

Wunderl, der begeisterter Segler und Koch ist, möchte es in den kommenden Wochen ruhiger angehen. Ein Segelurlaub Mitte Juni soll ihm dabei helfen, Stress abzubauen: „Ohne Telefonate und der Beantwortung von Mails“, hofft er zumindest...