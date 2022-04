Neue Tierarzt-Praxis in Puchberg eröffnet

Werbung

Bis 2019 war Puchberg auch tiermedizinisch bestens versorgt: Ingmar Hartl führte von 1984 an eine derartige Praxis in der Schneeberglandgemeinde, ehe er vor drei Jahren in den Ruhestand trat.

Seit Montag gibt es mit Theresa Katamay wieder eine Tierärztin im Ort. Gemeinsam mit ihrem Mann Jonas eröffnete sie bereits am Wochenende mit einer Reihe von Ehrengästen ihre Praxis in der Wiener Neustädter Straße 10. Zuletzt hatte sich hier ein Spielzeuggeschäft befunden, in den letzten Jahren stand es aber leer.

"Wollte schon immer Tierärztin werden!"

Die 31-jährige Theresa Katamay wollte „schon immer Tierärztin werden“, wie sie der NÖN sagt. Nach diversen Stationen spezialisierte sich die Wienerin, die nun auch in Puchberg lebt, im Bereich der Chirurgie. Zuletzt arbeitete sie in der Tierklinik Aspern. „Dann war aber der Zeitpunkt für eine größere Veränderung und die Idee, etwas Eigenes zu machen gab es schon länger“, sagt sie. Nach Puchberg zog es sie aus zweierlei Gründen: „Zum einen, weil ich hier familiäre Wurzeln habe, zum anderen, weil die Gegend einfach wunderschön ist!“

Angeboten werden von Katamay Routineuntersuchungen und -operationen, Zahnsanierungen und Impfungen. Auch ist man für (chirurgische) Notfälle und stationäre Betreuung für die Patienten da. Geöffnet ist die Praxis montags von 15 bis 20 Uhr, dienstags und freitags von 9 bis 13 Uhr sowie mittwochs und donnerstags je von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.

