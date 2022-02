Neunkirchner Sporthaus: Ideen zur Nachnutzung gefragt

Geht es nach den Plänen von SPÖ-Infrastrukturstadtrat Günther Kautz, so könnte er sich in Zukunft dort gut das Stadtarchiv oder einen Kindergarten vorstellen. „Der Zugang wäre barrierefrei und die Fläche ebenerdig. Einziger Nachteil: Der Platz für das Archiv wäre zu wenig. Da müsste man auch die Kegelbahn mit zur neuen Tribüne rüberverlegen“, so Kautz, der diesbezüglich gerade am Errechnen diverser Kostenmodelle ist.

Aber auch die Installierung eines Kindergartens oder die Errichtung von Wohnungen sind für ihn vorstellbar: „Das Objekt ist interessant, es gibt spannende und interessante Optionen!“

Für ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer ist das noch ein wenig Zukunftsmusik: „Jetzt gilt es einmal alles bezüglich des geplanten Tribünenneubaus zu klären, alles andere ergibt sich dann und ist derzeit kein Thema.“ Natürlich müsse man sich Gedanken über eine Nachnutzung machen: „Da kann ich mir alles vorstellen, was vernünftig ist“, will sich der Stadtchef aber diesbezüglich noch nicht in die Karten blicken lassen. Er gebe aber zu bedenken, dass es aufgrund der Bauart des Gebäudes schwierig sein werde, ohne große Umbauten gute Projekte umzusetzen. „Und ja, auch für das Stadtarchiv suchen wir einen Platz und werden einen finden.“

Ähnlich sieht es Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer: „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, da jetzt gerade einmal der Startschuss für den Tribünenneubau gefallen ist.“

