Am kommenden Freitag, 5. Oktober, ist es erstmals soweit: Der „Neinkirchner Noachtmorkt“, benannt nach dem Ergebnis einer NÖN-Online-Umfrage, öffnet erstmals seine Pforten. Von 17 bis 23 Uhr können Flohmarktliebhaber am Holzplatz und in der Herrengasse nach Belieben nach Gustostückerl stöbern.

Ideenschmied der neuen Veranstaltungsreihe ist Unternehmervereins-Vizeobmann und Cult Italia-Gastronom Rudi Grubich: „Schauen wir einmal, was passieren wird“, lässt er sich überraschen. Auf jeden Fall appelliert er aber an Interessenten, an der Veranstaltung aktiv teilzunehmen: „Am Besten das Zeug nehmen und vorbeischauen.“ Die Standgebühr beträgt 15 Euro. Auch Unternehmervereinsobmann Herbert „Herbie“ Auer freut sich schon auf das Unterfangen: „Wir müssen ja etwas probieren, dass die Innenstadt wieder belebt wird. Das ist ein Versuch und wir werden sehen, wie er bei der Bevölkerung ankommt!“

Herrengasse und Holzplatz sind im Rahmen der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt. Jedenfalls gibt es für den „Neinkirchner Nochtmoarkt“ schon jetzt mit dem 8. November und 6. Dezember zwei Folgetermine. Interessenten können sich für Informationen auch unter der Tel. Nr. 0676/4205821 melden.