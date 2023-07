Es hat sich ausgerumpelt - Schwarzauferweg saniert

,,Im Endeffekt ist die Sanierung mit den Gesamtkosten abzüglich der Förderungen von rund 150.000 Euro zwar etwas teuerer als geplant geworden, dafür haben wir nicht wie ursprünglich vorgehabt nur einen Teil, sondern jetzt gleich bis zum Ortsbeginn von Peisching den Straßenzug komplett saniert“, heißt es aus dem Rathaus. Was auch SPÖ-Infratsrukturstadtrat Günther Kautz ausdrücklich begrüßt: „Das Ergebnis freut mich wirklich sehr, es schaut toll aus“.

Neben entsprechenden Einbauten wie Glasfaserleitung wurden auch die Bankette erneuert und ein kombinierter Rad- und Gehweg bis nach Peisching geschaffen. Besonders freut man sich über die „Blühwiesen“ am Rand der Fahrbahn: „Diese Buchten wurden absichtlich so gemacht, damit das Regenwasser dort direkt in das Grundwasser versickern kann und nicht in den Kanal rinnt“, erklärt Baudirektor Christian Humahl. Entsprechende Bepflanzungen sollen Biene, Schmetterlingen und anderen Insekten einen adäquaten Lebensraum bieten.

Zusätzlich wurden bis zum ehemaligen Grünschnittplatz auch noch sechs neue Lichtpunkte gesetzt. Auch das nächste Straßensanierungsprojekt steht bereits fest: In der Schillergasse wird ebenfalls die Fahrbahn erneuert.