Seit März steht mit Oberstleutnant Gertraud Haselbacher eine gebürtige Trattenbacherin und aktuell Saubersdorferin (Gemeinde St. Egyden am Steinfeld) an der Spitze der Bezirkspolizei Mödling. Ab sofort kann sie mit Major Andreas Cihlar (32) auf weitere Unterstützung aus dem Bezirk Neunkirchen zählen. Der gebürtige Puchberger und nunmehrige Raglitzer (Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Ternitz) ist Bezirkspolizeikommandantin-Stellvertreter.

2006 hat Cihlar am Gymnasium Neunkirchen maturiert und war eigentlich drauf und dran, die Pädagogen-Laufbahn einzuschlagen. Sein Stiefvater, Inspektionskommandant in Gloggnitz, habe ihm dann aber den Exekutivdienst schmackhaft gemacht, erzählt Cihlar im NÖN-Gespräch. Nach der Ausbildung in Eisenstadt sammelte Cihlar Praxis in den Polizeiinspektionen Anton Baumgartner-Gasse und Lehmanngasse in Wien-Liesing. Kurz darauf der nächste Karriereschritt: Cihlar absolvierte den Offizierskurs und war seit 2017 im Innenministerium tätig.

Nunmehr war der Wunsch, sich wieder der operativen Seite widmen zu können: „Ich bin sehr gerne nahe an der Mannschaft.“