Neuer Kapellmeister Christian Hersits gibt jetzt in Gloggnitz den Ton an

Lesezeit: 2 Min Gerhard Brandtner

Christian Hersits ist der neue Obmann der Stadtkapelle. Im Bild mit Vorgänger Franz Graser. Foto: Gerhard Brandtner

K ünftig gibt Christian Hersits bei der Stadtkapelle Gloggnitz den Takt an. Bei der Mitgliederversammlung wurde Hersits zum neuen Obmann gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Franz Graser an, der nach zwölf Jahren an der Spitze des Vereines nicht mehr kandidierte.