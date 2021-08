„Ich wünsche Thomas Schrammel, dem neuen Koordinator der ‚grünen‘ Werkstätten, viel Erfolg und Freude in seinem neuen Tätigkeitsbereich. Es ist eine durchaus erfüllende Aufgabe Kinder und Jugendliche für die heimischen Land- und Forstwirtschaft zu begeistern“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Die große Nachfrage am naturpädagogischen Programm in den letzten Jahren unterstreicht die Notwendigkeit dieser Institution, die Natur für die junge Generation erlebbar macht. Dabei können das Areal und die Infrastruktur der Landwirtschaftlichen Fachschulen genutzt werden, was authentische Einblicke in die Arbeiten am Bauernhof und im Wald ermöglicht“, so Teschl-Hofmeister.

„Im letzten Jahr gab es Aufgrund der allgemeinen Vorgaben für Schulen und Kindergärten praktisch keine Erlebnisführungen. Jetzt hingegen können wir uns wieder über eine steigende Nachfrage freuen. Für den Herbst sieht die Buchungslage sehr gut aus“, betont Thomas Schrammel, der neue Koordinator der „Agrar– und Waldwerkstätten“. „Die Kinder bzw. Jugendlichen werden bei den Führungen und Workshops altersgerecht von eigens geschulten Rangern betreut, die meist praktizierende Bäuerinnen und Bauern oder Lehrerinnen bzw. Lehrer sind. Das Programm richtet sich hauptsächlich an Kindergärten und Schulen, aber private Personen sind genauso willkommen“, so Schrammel.

Besondere Highlights, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, sind die Kindergeburtstage am Bauernhof und die Waldschatzsuche mit abschließendem Würstelgrillen.

Beim Programmangebot wird ganz bewusst das nachhaltige Erleben der vier Jahreszeiten am Bauernhof und im Wald in den Mittelpunkt gestellt. So können die Kinder und Jugendlichen auf spielerische Art die Pflanzen- und Tierwelt entdecken. Der Bogen der angebotenen Themen spannt sich von Land- und Forstwirtschaft, bis zur Ernährung, Wild und Jagd, Imkerei, Klima und Biodiversität.

Informationen zur „Agrar– und Waldwerkstatt“ unter www.kybeleum.at.

Artikel von Jürgen Mück