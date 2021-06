Zwei Jahrzehnte lang unterrichtete der Wartmannstettner Martin Seitz an einem Gymnasium in Mödling. Ab September – diesen Donnerstag erhält der 44-Jährige offiziell sein Dekret – widmet er sich einer neuen Aufgabe, und zwar als Direktor am Bundesgymnasium Babenbergerring in Wr. Neustadt.

Eines seiner Ziele ist es, die „vielfältige und attraktive Schullandschaft“ in Wiener Neustadt weiterzuentwickeln und zu pflegen. „Ebenso wichtig wird es sein, dass wir nach zwei durch Covid beeinträchtigten Jahren die Schüler wieder mit Umsicht an die Routine des Präsenzunterrichts heranführen“, betont Seitz und meint, dass auch ein Raum der Begegnung mit allen kognitiven und sozialen Facetten unentbehrlich sei.