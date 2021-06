Exakt am 3. April 2020 hätte Rupert Dworak seine Funktion als Bezirksparteichef bereits abgeben wollen – doch die Pandemie zwang die SPÖ, die Staffelübergabe vorerst abzusagen. Am Freitagabend zog sich der Ternitzer Bürgermeister und GVV-Präsident nun aber tatsächlich von dem Amt zurück – nach insgesamt 14 Jahren an der Spitze der Bezirkspartei.

Standing Ovations für den scheidenden Bezirksparteichef Rupert Dworak. Usercontent, Tanja Barta

Sein Nachfolger, Ternitz‘ Vizebürgermeister und Landtagsabgeordneter Christian Samwald, durfte sich bei der Bezirksparteikonferenz in der Stadthalle über breite Zustimmung freuen: Er erhielt 144 von 144 möglichen Stimmen. Das mache ihn „sprachlos“, so Samwald in einer ersten Reaktion, er nehme das Amt aber „mit großer Freude, aber auch mit Demut“ an.

Kritik an Staatsbürgerschafts-Debatte

Zuvor hatte Rupert Dworak seine letzte Rede als Parteivorsitzender gehalten – und dabei betont, dass das kein Abschied sei: „Ich übergebe nur das Staffelholz an die nächste Generation.“ Gleichzeitig schwor er die Delegierten – 65 Prozent waren erschienen – auf die Landtagswahl 2023 ein. Und auch auf eine mögliche Nationalratswahl, die „schon in wenigen Monaten“ vor der Türe stehen könnte, so Dworak.

Gratulationen und Dankesworte: Der neue Vorsitzende Christian Samwald mit Vorgänger Rupert Dworak und SPÖ-Landesparteichef, Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. Usercontent, Tanja Barta

Denn: „Die Skandale der türkis-grünen Regierung werden immer mehr!“ Rosen streute er seinem Nachfolger Christian Samwald, unter dessen Vater er bereits kommunalpolitisch tätig gewesen sei. Leise übte er auch innerparteiliche Kritik: Die von der Bundespartei losgetretene Debatte rund um die Staatsbürgerschaft sei „die falsche Ansage zur falschen Zeit“, so Dworak. Nun gelte es, sich anderen Themen zu widmen, so der Langzeitvorsitzende – schließlich, so seine harten Worte, ruiniere die Bundesregierung gerade das Land.

Drei Stellvertreterinnen für Samwald

Neben dem neuen Vorsitzenden wurden auch drei stellvertretende Chefinnen gewählt: Neben GVV-Obfrau Sylvia Kögler sind dies die frisch wiedergewählte Frauenvorsitzende Gerlinde Metzger sowie Bundesrätin Andrea Kahofer. Breite Zustimmung gab es auch für die Kandidatenlisten der Landtags- und Nationalratswahl, die bereits im Rahmen einer Vorstandssitzung abgesegnet worden waren: Für die Landtagswahl-Liste und Spitzenkandidaten Christian Samwald gab es 99,31 Prozent Zustimmung, für die Nationalratswahl-Liste und Spitzenkandidatin Susanna Madhavi Hussajenoff 98,61 Prozent. Einstimmig abgesegnet wurden außerdem sechs Anträge der Seebensteiner SPÖ – sie fordern unter anderem einen klaren Standpunkt im Themenbereich Asyl und Migration und sollen nun an die Landes- und Bundespartei weitergeleitet werden.

Schnabl: Plädoyer für geeinte Partei

Für eine „geeinte Sozialdemokratie“ plädierte schließlich auch Landesparteivorsitzender Franz Schnabl. „Wir sind stark, wenn es drauf an kommt“, so der Landeshauptfrau-Stellvertreter.

Bezirksparteichef Christian Samwald und Landesparteivorsitzender Franz Schnabl mit den Nationalratswahl-Spitzenkandidaten Erik Hofer und Madhavi Hussajenoff. Usercontent, Tanja Barta

Während er Rupert Dworaks Verdienste für die Partei lobte, ging er mit der ÖVP-Grüne-Regierung hart ins Gericht. Die sei es eigentlich „gar nicht wert, sich lange mit ihr aufzuhalten“, so Schnabls Conclusio.

Mehr über die Bezirksparteikonferenz der SPÖ und den personellen Wechsel an der Spitze in der Printausgabe der Neunkirchner NÖN sowie im E-Paper, erhältlich ab 30. Juni!