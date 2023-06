Neuer Stadtplan Die Bezirkshauptstadt im praktischen Taschenformat

Präsentieren die neuen Stadtpläne: Stadt-Pressesprecherin Susanne Kohn und Bürgermeister Herbert Osterbauer. Foto: Christian Feigl

S chon in den nächsten Tagen werden sie in den Postkästen der Bezirkshauptstadt liegen: Die Rede ist von den neuen Stadtplänen, die in einer Auflage von 10.000 Stück gedruckt wurden.

„Wir erneuern alle drei Jahre gemeinsam mit der Firma Schubert & Franzke unseren Stadtplan. Dabei entstehen für die keine Kosten, da sich das Druckwerk über Inserate, die Schubert & Franzke lukrieren, finanziert“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Susanne Kohn. Inhaltlich werde die bei der Erstellung aktuelle Stadtentwicklung berücksichtigt. So ist beispielsweise bereits die neue Wohnhausanlage in der Fabriksgasse eingezeichnet. „Aber auch die 3 D-Karte der Innenstadt erfreut sich großer Beliebtheit“, ergänzt Stadtchef Herbert Osterbauer. Ist der Plan bei jemandem nicht im Postfach gelandet, kann dieser kostenlos im Rathaus abgeholt werden.