Neunkirchen: Geschäftsidee wurde in der ewigen Stadt geboren

Seit 16 Jahren ist der 37-Jährige im Tattoo-Business tätig. Seine beruflichen Stationen führten ihn dabei bis nach England und Frankreich, seit 2017 betrieb er ein eigenes Studio in Budapest, das er aber wegen der Coronakrise und seiner Übersiedelung nach Sopron schließen musste. „Bei einem Urlaub in Rom im Vorjahr haben wir dann ein Ehepaar aus Neunkirchen kennengelernt und sind ins Reden gekommen. Sie haben mir nahegelegt, doch hier mit einem Studio mein Glück zu versuchen“, erzählt er über den Beginn seines Studios in der Bezirkshauptstadt.

Gesagt, getan bietet er in seinem „The Mind Gallery Tattoo“-Geschäft in der Fabriksgasse seit Sommer seine Dienste an. Seine Spezialität: „Farbtattoos. Sie gefallen mir persönlich sehr gut und ich arbeite schon lange damit“, erklärt er im Gespräch mit der NÖN und preist eine weitere Fähigkeit: „Dadurch, dass ich schon so lange im Geschäft bin, arbeite ich auch schneller als die meisten meiner Kollegen!“ Von Neunkirchen selbst zeigt sich der Tagespendler aus Sopron angetan: „Eine wunderschöne Stadt. Ich spaziere gerne durch die Gassen und genieße die vielen Restaurants.“

Mit dem Geschäft hat er noch viel vor: „Es läuft gut, ich konnte Stammkunden, die ich bereits in Ungarn aus Österreich hatte, weiterhin für mich gewinnen und habe auch vor, Gast-Tatöwierer aus dem Ausland bei mir arbeiten zu lassen!“ Diese sollen ab Herbst einmal im Monat für ein paar Tage ihre Dienst anbieten. Zu erreichen ist der Vater einer dreijährigen Tochter über Facebook, Instagram, aber auch seit neuestem über TikTok, wie er mit einem Schmunzeln erzählt.