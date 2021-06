Frischen Wind gibt es in der Wimpassinger Gastroszene. Yüksel Delil eröffnete vor wenigen Tagen in der ehemaligen Raika-Filiale das Restaurant „Duru“.

Eine Verbindung zum Schwarzatal besteht schon seit vielen Jahrzehnten. „Mein Vater hat von 1989 bis 1994 hier gelebt und erste Kontakte aufgebaut“, erzählt Sohn Umut Delil, der seinen Vater im neuen Geschäft in Wimpassing unterstützt. In Wien betreibt die Familie bereits fünf Filialen, jene in Wimpassing ist die sechste. „Wir beschäftigen rund 50 Mitarbeiter. Eigentlich sind wir alle eine große Familie“, so Delil.

Angeboten werden in dem neuen Restaurant sämtliche Speisen – von Frühstück bis hin zu Hauptgerichten. „Eine richtige Eröffnung feiern wir erst in rund zwei Wochen. Corona-bedingt geht das leider nicht anders“, so Yüksel Delil.

Neben dem Restaurant widmet sich der Unternehmer derzeit aber noch einem weiteren Projekt: Delil errichtet 20 Eigentumswohnungen mit Tiefgarage direkt an der Bundesstraße. Die Fertigstellung ist für Oktober 2021 geplant.