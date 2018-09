Als Andrea und Harald Blaschek im Jahr 1989 mit dem Verkauf von Glücksbringern starteten, ahnte wohl nicht einmal das Unternehmerpaar selbst, dass man sich über die Jahre zum größten Glücksbringer-Händler Österreichs entwickeln wird. „Am Anfang hatten wir den Container noch im Garten stehen“, erinnert sich Harald Blaschek, „heute haben wir über 400 Verkaufsstände.“

Mit Durchhaltevermögen, Fleiß und natürlich einer Portion Glück wuchs das Unternehmen und so wurde 2001 Quartier in Schlöglmühl bezogen. Und seit wenigen Wochen hat man einen neuen Geschäftssitz. Nun lud das Unternehmen in den „Glückshafen“ in Stuppach ein, wo neue Büroräumlichkeiten und ein Lager bezogen werden konnten.

Zahlreiche Gäste und Geschäftsfreunde folgten der Einladung, darunter auch Pfarrer Ernst Pankl und Listen-Bürgermeisterin Irene Gölles. „Wir wollen ein starker Partner für den Handel sein“, so die Botschaft der Blascheks. Neben Glücksbringern und Glücksmachern handelt man auch mit Dekorartikeln und Feuerwerk und hat auch ein Muttertagssortiment. Seit vielen Jahren engagiert man sich im sozialen Bereich und unterstützt den Verein „ZUKI“ mit Obfrau Claudia Stöckl.

Der Verein unterstützt Kinder und Jugendliche in Indien. Andrea Blaschek ließ es sich nicht nehmen, bei der Neueröffnung das Projekt vorzustellen und die Werbetrommel dafür zu rühren. „Einmal im Jahr fahren wir dorthin, besuchen die Kinder, sehen die Entwicklung und sind jedes Jahr begeistert von der Organisation“, so Andrea Blaschek.

Auch Irene Gölles freute sich über die Ansiedlung des Betriebes und wünschte für die Zukunft viel Erfolg.