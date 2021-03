Der Name Michael Zeltner ist der interessierten NÖN-Leserschaft bislang eher von den Sportseiten bekannt, war der junge Physiotherapeut ja als aktiver Sportler Bestandteil des österreichischen Judo-Junioren-Nationalteams und als solcher Teilnehmer bei Welt- und Europameisterschaften. Die Judokarriere war Michael Zeltner als Sohn des bekannten Judo-Trainers Adi Zeltner ja in die Wiege gelegt und nun teilt sich der junge Physiotherapeut auch die Praxisräumlichkeiten mit seinem Vater, der ein Massagestudio betreibt.

„Dadurch können wir gewisse Bereiche gemeinsam nutzen, aber wir fahren zwei unterschiedliche Schienen“, erklärt Zeltner, der erst im Vorjahr ein weiterführendes Masterstudium in Amsterdam erfolgreich abschloss. In seiner Praxis bietet er nun sowohl präventive Arbeit als auch Physiotherapie nach ärztlicher Zuweisung an. Ganz verabschiedet hat sich Zeltner aber nicht vom Sport, so bietet er auch gezieltes Coaching und Betreuung für Leistungssportler und alle, die es werden wollen, an. Aber auch alle anderen Interessenten sind willkommen: „Meine Praxis bietet vom Sportler bis hin zu älteren Personen alle Möglichkeiten“, so Zeltner.