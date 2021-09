Wo vorher Geldgeschäfte abgeschlossen wurden, sollen ab Ende des Jahres Brötchen verkauft werden. Mit November beziehungsweise Dezember eröffnet in den ehemaligen Räumlichkeiten der Volksbank-Filiale die Bäckerei „Der Mann“.

Warum es den in ganz Österreich vertretenen Betrieb genau nach Wimpassing verschlug? „Wir stehen immer mit vielen Maklern und Immobilienunternehmen im Austausch und sind so auf diesen Standort aufmerksam geworden“, so Amelie Conrad, Sprecherin des Unternehmens, gegenüber der NÖN.

Groß ist die Freude über die Ansiedelung des neuen Betriebs auch bei SPÖ-Bürgermeister Walter Jeitler. „Ich sehe es sehr positiv, dass das Gebäude wieder mit Leben befüllt wird. Das ist wichtig für die gesamte Infrastruktur der Gemeinde und bringt uns sicher auch noch zusätzlich Frequenz“, ist sich der Ortschef sicher.