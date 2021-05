Ab sofort kann das Neunkirchner Museum wieder seine Pforten öffnen, wobei nunmehr künftig am Freitag geschlossen bleibt. Stattdessen wird jeden Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr durchgehend geöffnet sein.

Diesen Schritt erklärt Kustodin Vanessa Staudenhirz so: „Wir wollen uns in die Riege der anderen Ausflugsziele einreihen, da eben der Sonntag der beliebteste Ausflugstag ist. Die Öffnung am Samstagnachmittag bleibt davon unberührt.“

Auch inhaltlich war man im Museum nicht untätig, so wird von dem Team aus drei Museumskustoden neben der aktuellen Sonderausstellung „Neunkirchen in 100 Objekten“, die noch bis Ende August zu sehen ist, bereits an der für Oktober geplanten Sonderausstellung mit dem neugierig machenden Titel „Blick in die Schatzkiste“ gearbeitet, zu dem sie nicht mehr verraten wollen.

Doch zuvor finden bereits am 29. und 30. Mai im Rahmen des Niederösterreichischen Museumsfrühlings unter dem Motto „Museum bewegt“ geführte Stadtspaziergänge mit dem Museumsteam statt. Aufgrund der wegen der Corona-Krise beschränkten Teilnehmerzahl wird eine Reservierung unter museum@neunkirchen.gv.at dringend empfohlen!

Kein Test oder Impfnachweis

„Bei einem Besuch des Museums sind zwar die vom Handel gewohnten Sicherheitsmaßnahmen wie Maskenpflicht und Abstand einzuhalten, weiters ist die Besucheranzahl limitiert, doch es ist kein Test oder Impfnachweis erforderlich“, erklärt Vanessa Staudenhirz, die auch als Covid-Beauftragte im Museum fungiert, der NÖN Neunkirchen.

Alle Zunftzeichen im Museumshof

Über die unfreiwillige Schließzeit war man seitens des Kustodenteams aber auch nicht untätig, so erzählt Kustos Benedikt Wallner: „Wir haben hinter den Kulissen viel Depotarbeit geleistet und auch in der Inventarisierung einiges weitergebracht.“ Und der dritte Kustos Hannes Schiel bekräftigt: „Die Renovierung des Hauses ist jetzt im Prinzip abgeschlossen, wir freuen uns auch, dass erstmals seit zehn Jahren alle Zunftzeichen wieder im Museumshof ausgestellt werden können.“ Übrigens ist das Museumsteam für ein groß angelegtes Projekt weiterhin an Erinnerungsstücken und Dokumenten zur Corona-Pandemie interessiert!