"Haus der Kinder" in Wimpassing eröffnet

Seit mittlerweile einem Monat ist die Marktgemeinde um eine gesundheitliche Einrichtung reicher. Das Angebot richtet sich dabei aber vor allem an Kinder und Jugendliche.

In Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe Niederösterreich haben Martin und Monika Polak das „Haus der Kinder – MOPO“ in Wimpassing eröffnet. Die Idee, eine solche Einrichtung ins Leben zu rufen, entstand laut den Gründern aufgrund persönlicher Erfahrungen. Der Schwerpunkt der Betreuungseinrichtung, die das ganze Jahr über geöffnet ist, liegt vor allem in der Begleitung im Alltag sowie der Aufarbeitung von traumatischen Erlebnissen.

„Wir bieten einen möglichst familiären Rahmen, in dem die Kinder und Jugendlichen aufwachsen und sich gut entwickeln können“, erklärt Monika Polak. Therapieeinrichtung sei man aber keine, Therapien würden außerhalb der Wohngruppe gemacht. Lob seitens der Haus-Leiter gibt es an die Gemeinde: „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Lokalbevölkerung gestaltete sich sehr gut!“

