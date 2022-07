Bezirk Neunkirchen: Wo die Vier-Tage-Woche schon gelebt wird

Werbung

Vier Tage arbeiten, drei Tage frei haben: Was aktuell in Großbritannien als Arbeitsmodell getestet und andernorts intensiv diskutiert wird, ist in so manchem Unternehmen bereits Realität. Wie etwa bei der Firma Weinzetl, die NÖN berichtete.

Seit Anfang Juni hat man hier auf die Vier-Tage-Woche umgestellt – und das bei vollem Lohnausgleich. „Eine klassische Win-win-Situation“, sagt Geschäftsführerin Barbara Weinzetl: „Mit einem zusätzlichen freien Tag und einer Arbeitszeitverkürzung können wir die Erholungsphasen und Motivation unserer Mitarbeiter deutlich steigern.“

Und das sollte sich positiv auf die Arbeitsleistung auswirken, sagt Geschäftsführer Friedrich Pichler im Gespräch mit der NÖN: „Wir glauben, dass wir die Effizienz steigern, wenn die Mitarbeiter ausgeglichener und erholter aus dem Wochenende kommen.“

Am Standort in der Neunkirchner Straße sind aktuell rund 70 Mitarbeiter beschäftigt, dazu kommen 130 in der Produktion – ihre Arbeitszeiten werden nicht verändert. Die Rückmeldungen aus der Belegschaft seien durchwegs positiv: „Wir haben im Vorfeld eine Umfrage im Betrieb gemacht“, sagt Pichler: „Das Ergebnis: Ein Großteil der Mitarbeiter hat sich für die Vier-Tage-Woche ausgesprochen. Daher haben wir das Projekt weitergedacht.“

Zum einen als Zuckerl für die Mitarbeiter, zum anderen, weil es einfach praktisch ist Sinn und ergibt.“ Franz Pölzelbauer Firmenchef ClimaTech

Franz Pölzelbauer, Firmenchef von ClimaTech. Foto: Archiv

Quasi Vorreiter in Sachen Vier-Tage-Woche ist die ClimaTech Service GmbH in Schrattenbach. Das 14 Mitarbeiter zählende Unternehmen von Geschäftsführer Franz Pölzelbauer – er ist im Ort auch ÖVP-Bürgermeister – ist auf die Planung, Lieferung, Servicierung und Montage von Klima- sowie Kälteanlagen, Lüftung und Gebäudeautomatisation sowie Wärmepumpen spezialisiert. Die Vier-Tage-Woche wird, zumindest im Außendienst und die Hälfte des Jahres, bereits seit 2007 gelebt.

Eingeführt habe er sie einst aus zweierlei Gründen: „Zum einen natürlich als Zuckerl für die Mitarbeiter, zum anderen einfach deshalb, weil es praktisch ist und Sinn ergibt: Wenn wir freitags ohnehin nur den halben Tag arbeiten und dann vielleicht eine Baustelle in Wien haben, fallen alleine schon zwei Stunden für die Hin- und Rückfahrt weg. Netto bleibt da nicht mehr viel übrig. Da macht es mehr Sinn, das zwischen Montag und Donnerstag dranzuhängen“, ist Franz Pölzelbauer überzeugt.

Firmen wollen mehr Anreize für Umsetzung

In der Firma des Seebensteiners Siegfried Wedl – hier werden Fenster, Türen und Sonnenschutz verkauft – gibt es aktuell einen Mitarbeiter, der nur vier Tage in der Woche arbeitet. „Eine Vier-Tage-Woche mit Stundenreduktion wäre für uns aber nicht möglich, da die Fachkräfte fehlen und wir im Saisongeschäft sind“, erklärt der Unternehmer.

Grundsätzlich würde sich das Modell aber auch in seinem Betrieb umsetzen lassen. „Ich stehe dem auch positiv gegenüber und meine Mitarbeiter ebenso“, so Wedl, der gleichzeitig aber auch betont, dass es gewisse Anreize für die Firmen geben müsste, damit diese eine Vier-Tage-Woche auch tatsächlich umsetzen können. Etwa in Form von Förderungen.

„Anfragen der Kollegen werden immer mehr“

Andreas Schönegger, Betriebsrat bei Schoeller Bleckmann Oilfield. Foto: Archiv

Und wie sieht es in großen Industriebetrieben mit einer Vier-Tage-Woche aus? „Umsetzbar ist es meiner Meinung nach in der Industrie überall“, äußert Andreas Schönegger, Betriebsrat bei Schoeller Bleckmann Oilfield, seine persönliche Meinung. Bei dem Ternitzer Öl-Konzern selbst sei eine Vier-Tage-Woche aber noch nicht angedacht worden.

Michael Schwiegelhofer, Betriebsrat bei der Semperit AG. Foto: Archiv

Ähnlich sieht die Situation in der Firma Semperit mit Hauptsitz in Wimpassing aus. Im Gegensatz zu Schoeller Bleckmann Oilfield befinden sich hier schon einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Vier-Tage-Woche. „Und der Wunsch einiger Kolleginnen und Kollegen, vor allem der jüngeren, geht vermehrt in diese Richtung“, weiß Betriebsrat Michael Schwiegelhofer.

Welche Voraussetzungen es braucht, um eine Vier-Tage-Woche umzusetzen? „Flexiblere Arbeitgeber und der Wunsch der Wirtschaft muss gegeben sein, da die Schichtsysteme angepasst gehören“, sagt der Betriebsrat.

