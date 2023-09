Neues Buchprojekt Prachtband: Die Bucklige Welt von und mit ihren schönsten Seiten

Das neue Buch soll die Bucklige Welt mit ihren schönsten Seiten zeigen. Foto: Audivision STROBL, Audivision STROBL

M it ihrer beeindruckenden Hügellandschaft gehört die Region Bucklige Welt-Wechselland zu den bekanntesten Erholungsgebieten in Österreich. Im Rahmen eines Projekts der LEADER-Region wird nun an einem Regionsbuch gearbeitet.

Das Buch soll möglichst alle Vorzüge, die die Region zu bieten hat, auf moderne, übersichtliche und kreative Weise zusammenfassen. Das Ziel ist, alle Besonderheiten der Mitgliedsgemeinden abwechslungsreich aufzubereiten, um so den Eindruck zu verstärken, dass jede einzelne Gemeinde einen wichtigen Beitrag zur Gesamtentwicklung leistet. „Das Buch richtet sich einerseits an die Menschen, die vor Ort leben, um die regionale Identität zu stärken. Andererseits soll es aber auch Menschen ansprechen, die als Gäste in die Region Bucklige Welt-Wechselland kommen. Die Publikation leistet so einen wichtigen Beitrag zur Identitätsstiftung der Region“, erklärt Warther VP-Bürgermeisterin Michaela Walla, Obfrau der LEADER-Region Bucklige Welt. Die Gäste sollen darin Anregungen finden, um ihren Aufenthalt zu verlängern oder durch Mehrfachbesuche zusätzliche wirtschaftliche Impulse auszulösen. Die Auflage soll 2.000 Stück umfassen. Das Erscheinungsdatum ist für Herbst 2024 geplant. Die LEADER-Region Bucklige Welt-Wechselland arbeitet vorrangig daran, dass in den insgesamt 32 Mitgliedsgemeinden Projekte umgesetzt werden, die für die Region als Ganzes von Bedeutung sind. Schwerpunktthemen sind Kulinarik, Gesundheit und Wellness, erneuerbare Energie, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft.