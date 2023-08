Neun Doppelhäuser in Putzmannsdorf übergeben

Die Wohneinheiten verfügen über ca. 115 Quadratmeter Nutzfläche sowie über Terrassen und Gärten. Die Doppelhausanlage bietet den Mietern nicht nur ein hohes Maß an Komfort und Wohnqualität, sondern ist auch nach aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz errichtet worden. „Als Pionier und Schrittmacher bei der Implementierung von Ökologie und Energieeffizienz in den sozialen Wohnbau, haben wir all die Erfahrungen und unser Wissen zu diesem Thema auch in diese Anlage einfließen lassen“, so Geschäftsführer Christof Anderle. So verfügen die Wohneinheiten über eine Photovoltaikanlage, Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie jeweils zwei PKW-Stellplätze, wo E-Anschlüsse zum Laden von Elektrofahrzeugen bereits vorbereitet wurden. Rund 5,2 Millionen Euro hat der Bauträger für die Errichtung der neun Doppelhäuser auf dem 7.780 Quadratmeter großen Baugrundstück investiert.

Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft „Arthur Krupp“ Ges.m.b.H. wurde in den 1930er-Jahren gegründet und errichtet rund 200 Wohnungen in ganz Niederösterreich jährlich. „Ich bedanke mich bei der GEWOG Arthur Krupp und ihrer Konzernmutter ,Wien-Süd', die verlässliche Partner der Stadtgemeinde Ternitz sind und in unserer Stadt erneut wertvollen, modernen Wohnraum geschaffen haben. Ich wünsche den neuen Bewohnern ein harmonisches Zusammenleben in unserer Stadt, die höchste Wohnqualität garantiert“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.