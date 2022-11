„Dottore“ mit Deko-Praxis in Neunkirchen

Werbung

Lange ist das Geschäftslokal von Markus Kabinger in der Hauptplatzpassage nicht leer gestanden: Seit Samstag hat es mit Michael Liska alias „Dottore Pizza“ sogar einen prominenten Nachfolger bekommen. Allerdings wird er in der „Dottore Casa“ weder ordinieren noch Pizza servieren, sondern hochwertige und teils auch skurrile Dekogegenstände und Accessoires aus Frankreich, Italien und Spanien zum Verkauf anbieten. Aber auch der Genuss soll nicht zu kurz kommen: „Mir ist das Geschäft mit der tollen Optik schon lange ins Auge gestochen und ich habe mir gedacht, dass so etwas belebt gehört. Deshalb wird es auch ein Store without Concept werden“, muss der Ternitzer schmunzeln.

Schöne Dinge wie Vasen, Kerzen, Sessel, Teppiche, Lampen aber auch besondere edle Stofftiere gehören etwa zu den Verkaufsgegenständen, die laut Liska „auch preislich passen müssen. Weil, wenn ich zu teuer bin, dann brauche ich so etwas gar nicht aufmachen.“

Für das perfekte Shoppingerlebnis sollen auch Weine, die glasweise ausgeschenkt werden, oder die von Sohn Clemens eigens kreierte Kaffeemischung sorgen. Aktuell plant der „Dottore“ sein Geschäft am Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, am Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr zu öffnen. „Nach ein paar Wochen werden wir evaluieren und dann die Zeiten nach dem tatsächlichen Bedarf anpassen“, so Liska.

